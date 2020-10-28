Бородачи на «Нивах» и гауляйтер не спасут Шушу!

Ведь до сих пор армянская военная пропаганда крайне неохотно сообщала о своих территориальных потерях. Умело обыгрывая различные военные терминологии, военные пропагандисты из Минобороны Армении сумели создать иллюзию стабильности фронта, повторяя мантру о том, что «азербайджанская армия захватила небольшую прибрежную косу на юге». Признав потерю Губадлы, Минобороны Армении отказывалось признать потерю Гадрута, сообщая о локальных боях и небольших отрядах азербайджанского спецназа.

Заявление лидера карабах ских сепаратистов Араика Арутюняна о том, что азербайджанская армия подошла на расстояние менее пяти километров от Шуши, вызвала эффект колодного душа в Армении.

А теперь глава «НКР» открыто заявляет о том, что азербайджанские военные дошли до Шуши. И главный вопрос сейчас в армянском обществе – «Как азербайджанцам удалось дойти до сердца Карабаха?».

В своем обращении к армянам Араик Арутюнян призвал всех соотечественников объединиться и единым фронтом встать на защиту Шуши. Спустя пару часов после этого заявления пресс-секретарь Араика Арутюняна Ваграм Погосян заявил о том, большое количество людей отозвалось на призыв его шефа, и отряды добровольцев уже едут в Карабах на защиту Шуши.

Если отбросить в сторону пропагандистские элементы из этого заявления, то вскроется крайне горькая для армян правда. В Нагорном Карабахе уже не осталось боеспособных частей регулярной армии и цельной линии обороны. Последняя надежда карабахских сепаратистов – это отряды добровольцев, которые все менее охотно едут Карабах. На дворе давно не 90-е, и нескольким десяткам бородачей на стареньких «Нивах» уже не выстоять против азербайджанской армии и уж тем более, не отстоять Шушу.