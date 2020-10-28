Боевые операции в Агдере, Ходжавенде и Губадлы: уничтожены живая сила и техника врага

В течение дня 29 октября и в ночь на 30 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта, сообщает Минобороны.

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены.

В результате предпринятых против армянских вооруженных сил ответных мер на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые.

Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 штурмовика Су-25, 3 танка Т-72, 1 БМП, 2 РСЗО «Смерч» и 1РСЗО БМ-21 Град, 10 различных видов пушек, 2 самоходных гаубиц «Гвоздика», 1 ЗРК «Оса», 1 радиолокационная станция П-18, 4 единицы автомобильной техники противника.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.