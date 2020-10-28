Human Rights Watch: Пашинян обстреливает мирных азербайджанцев кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Армении использовали запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы и как минимум еще один тип ракеты дальнего действия при атаке на азербайджанский город Барда. Об этом говорится в заявлении Human Rights Watch.

Согласно заявлению, армянские силы 28 октября выпустили по расположенному в 230 километрах от Баку городу Барда запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы и, по крайней мере, один вид дальнобойных ракет. «В результате атаки погиб по меньшей мере 21 человек, 70 получили ранения», - отмечается в заявлении.

«Human Rights Watch проанализировала фотографии обломков кассетных боеприпасов, сделанные международными и местными журналистами, а также жителями», - отмечается в заявлении.

Отметим, что накануне международная правозащитная организация Amnesty International также подтвердила факт использования Арменией запрещенных кассетных бомб в нынешнем нагорно-карабахском конфликте после нападения на азербайджанский город Барда.