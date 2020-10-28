Минобороны: Уничтожена РСЗО «Смерч», обстреливавшая Барду видео
Подразделения Азербайджанской армии обнаружили огневую позицию РСЗО «Смерч» армянских вооруженных сил, подвергшей обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру в городе Барда, сообщает Минобороны Азербайджана.
В сообщении ведомства отмечается, что 29 октября около 15:18 точным огнем наших подразделений была уничтожена РСЗО «Смерч» противника.
Минобороны Азербайджана представляет видеокадры момента уничтожения вышеупомянутой РСЗО.