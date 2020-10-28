Азербайджан ликвидировал полковника Виктора Арустамяна

Попытки противника атаковать на нескольких направлениях фронта в течение дня 29 октября были решительно пресечены. Противник, понеся большие потери в боевой технике и живой силе, был вынужден отступить, сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в результате предпринятых ответных мер уничтожен очередной высокопоставленный армянский военнослужащий, совершивший военное преступление. Так, в результате обстрела автомобильной колонны в полосе обороны 18-й мотострелковой дивизии армянских вооруженных сил был ликвидирован заместитель командующего 1-й общевойсковой армией по вооружению полковник Виктор Арустамян.