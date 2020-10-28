Группа компаний PASHA продлила договор о нахождении врачей с Кубы в Азербайджане еще на 3 месяца

Врачи из Кубы, привлеченные в Азербайджан при финансовой поддержке группы компаний PASHA, будут работать в нашей стране еще три месяца.

В июле 2020 года при финансовой поддержке компаний PASHA Insurance и PASHA Life Insurance 115 кубинских медицинских специалистов были задействованы в Азербайджане для борьбы с пандемией COVID-19, которая захлестнула весь мир и поставила под угрозу здоровье наших граждан.