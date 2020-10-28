Группа компаний PASHA продлила договор о нахождении врачей с Кубы в Азербайджане еще на 3 месяца
Врачи из Кубы, привлеченные в Азербайджан при финансовой поддержке группы компаний PASHA, будут работать в нашей стране еще три месяца.
В июле 2020 года при финансовой поддержке компаний PASHA Insurance и PASHA Life Insurance 115 кубинских медицинских специалистов были задействованы в Азербайджане для борьбы с пандемией COVID-19, которая захлестнула весь мир и поставила под угрозу здоровье наших граждан.
Учитывая серьезную эпидемиологическую ситуацию, всё еще сохраняющуюся как в мире, так и в нашей стране, компаниями PASHA Insurance и PASHA Life Insurance было профинансировано продление договора о нахождении этих специалистов в Азербайджане сроком на три месяца.
Как упоминалось ранее, в число медицинских специалистов, прибывших в страну в результате совместной деятельности группы компаний PASHA и Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, входят эпидемиологи, инфекционисты и реаниматологи. Эти врачи имеют большой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, распространенными на Кубе, особенно с вирусом Эбола, а также обладают обширными знаниями в области здравоохранения и медицины в целом. Таким образом, гости нашей страны в течение последующих трех месяцев продолжат делиться своим опытом борьбы с пандемией с местными врачами и вместе со своими азербайджанскими коллегами будут лечить пациентов, инфицированных вирусом.