Больше всего зараженных коронавирусом в Бинагади новая статистика
Обнародована статистика заражения COVID-19 по районам Баку. Как сообщает koronavirus.info, большинство случаев заражения коронавирусом снова приходится на Бинагадинский район - 14,6%.
В Хатаинском районе число инфицированных коронавирусом составляет – 12,7%, Сабунчинском – 11,5%, Ясамальском – 11,6%, Насиминском – 8,6%, Наримановском – 8,0%, Сураханском – 8,0%, Низаминском – 7,2%, Гарадагском – 6,7%, Хазарском – 5,9%, Сабаильском – 4,8%. Пираллахинском – 0,3%.
В обнародованной 25 октября статистике заражения COVID-19 по районам Баку большинство случаев заражения COVID-19 снова приходилось на Бинагадинский район - 14,5%.