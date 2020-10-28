Хикмет Гаджиев: Азербайджан обратится в Евросуд из-за атак Армении

Азербайджан намерен обратиться в Европейский суд по правам человека и другие международные организации для принятия мер в отношении армянских властей в связи с атаками на мирных жителей в ряде городов. Об этом в интервью РИА Новости сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что армянская сторона совершает военные преступления, используя ракеты "Смерч", SCUD, "Точка-У". "Армянская сторона, используя эти ракеты, нацеливается именно на гражданские поселения, на гражданских лиц Азербайджана. Это вы увидели в Гяндже, в Мингячевире, в Барде", - сказал Гаджиев.

"Азербайджанская сторона собирает все эти факты... Будут предприняты соответствующие действия в рамках международных организаций, в том числе в Европейском суде по правам человека. В том числе мы пригласили международные неправительственные организации, как Human Rights Watch, Amnesty International и другие соответствующие институты, чтобы они тоже подготовили свой отчет, и это было представлено международному сообществу", - сообщил Гаджиев.