Армения обстреливает территорию Губадлы
В настоящее время армянские вооруженные силы с территории Армении ведут артиллерийский обстрел территории Губадлинского района, сообщает Минобороны Азербайджана.
В настоящее время армянские вооруженные силы с территории Армении ведут артиллерийский обстрел территории Губадлинского района, сообщает Минобороны Азербайджана.
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