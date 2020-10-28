Выпущенные армянами снаряды вызвали лесные пожары в Гёйгеле и Геранбое

Вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают ракетный и артиллерийский обстрелы густонаселенных пунктов Азербайджана. Обстрелам подвергаются гражданские объекты, в том числе частные дома, многоквартирные здания и хозяйства, что приводит к пожарам и разрушениям. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

В сообщении ведомства отмечается, что ВС Армении прибегают и к экологическому террору. Так, 29 октября обстрелу из тяжелых артиллерийских установок ВС Армении подверглась территория Гёйгельского района, находящаяся за пределами зоны боевых действий. В результате начался пожар в лесном массиве. И сегодня, 30 октября, эта территория подверглась обстрелу – в лесном массиве вновь вспыхнул пожар.

Обстрелу из тяжелой артиллерии ВС Армении подверглась и территория Геранбойского района, где в лесном массиве также начался пожар. К тушению пожара привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.