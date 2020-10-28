Неадекватность косит ряды армянского руководства куда эффективнее, чем коронавирус. Азербайджанские войска совершили рывок, в возможности которого многие сомневались, и вышли на рубежи пяти километров от Шуши, фронт хрустит, а Пашинян продолжает талдычить о гипотетически возможных этнических чистках, все еще надеясь на помощь «международного прогрессивного сообщества».

В данный момент идут бои южнее оккупированного Арменией города Шуша, а премьер-министр государства, совершившего этнические чистки 700 тысяч азербайджанцев в оккупированных Нагорном Карабах е и 7 районах Азербайджана, с упорством, достойным лучшего применения, продолжает твердить о каких-то мифических «этнических чистках» в отношении армян.

Хотя уже невооруженным глазом видно, что ни Парижу, ни Вашингтону с их кипящей внутренней повесткой до проблем армянских дела нет. Азербайджанский президент прямым текстом, буквально на пальцах объясняет Пашиняну – «заключай мир, малохольный», но в Ереване его не слышат, там своя политическая свадьба.

Там Арцрун Ованнисян заявляет, что нет никакого отступления – есть «улучшение позиций». Кстати, геббельсовская пропаганда в конце 1944-го твердила так же.

У них там «звездопад» в спецслужбах - в течение нескольких последних дней в Службе национальной безопасности Армении по инициативе премьер-министра Никола Пашиняна прошел ряд важных кадровых перестановок: лишились своих постов и были отправлены в отставку командующий Пограничными войсками СНБ полковник Вагинак Саргсян, начальник Департамента контрразведки СНБ генерал-майор Ованес Карумян и начальник штаба Погранвойск СНБ Армении Гагик Тевосян. Все они в критический момент могли быть использованы для смены власти уже в самой Армении, прозападного соросенка на человека, близкого Москве.

У них там подготовка к масштабным провокациям на границе с Азербайджаном, итогом которых может стать обращение Еревана «как жертвы агрессии» за помощью в ОДКБ. Где уж думать о мире, когда такое оживление?

Вот странное дело, но в лучшие умы России начинает закрадываться подозрение, что Пашинян и его клика намеренно ведут дело к сдаче Нагорного Карабаха, поскольку таким шагом они выполнят свое главное задание от зарубежных спонсоров – окончательно выведут Армению из орбиты влияния России. А следующим шагом станет выдавливание базы в Гюмри. Не такая уж и безумная версия, согласитесь. Главное - при ее реализации остаться у власти, а для этого и проводятся репрессии в спецслужбах, ведь все уволенные – кадровые профессионалы, хорошо известные Москве и имеющие с ней тесные контакты в обход премьера.