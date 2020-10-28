Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение оставить учетную ставку на уровне 6,5 процента.
При этом верхний предел коридора процентных ставок оставлен на уровне 7 процентов, нижний предел - 6 процентов.
Это решение было принято в свете значительных изменений в балансе рисков и выравнивания приоритетов для поддержки экономической деятельности и приближения к целям макроэкономической стабильности с момента последнего заседания Совета правления ЦБА по денежно-кредитной политике.