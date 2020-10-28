С начала года внешнеторговый баланс Азербайджана остается профицитным. Это создает условия для защиты стратегических валютных резервов. В настоящее время стратегические валютные резервы Азербайджана превышают 50 млрд долларов, это превышает 100% ВВП. Об этом сказал на онлайн пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

Кроме того, отметил глава ЦБА, с начала года росли валютные запасы Центробанка, рост составил 4%.