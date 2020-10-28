Сахиба Гафарова поблагодарила парламент Пакистана

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо председателю Национальной ассамблеи Пакистана Асаду Гейсару в связи с принятием в пакистанском парламенте резолюции, осуждающей армянскую агрессию, сообщает отдел по связям с общественностью Милли Меджлиса.

В письме председатель Милли Меджлиса от своего имени и от имени всех депутатов выразила глубокую признательность всем членам Национальной ассамблеи Пакистана во главе с Асадом Гейсаром и высоко оценила принятие парламентом Пакистана такой резолюции, выражающей торжество справедливости.

Гафарова отметила, что Азербайджан придает важное значение углублению связей с Пакистаном, а также то, что дальнейшее укрепление сотрудничества между парламентами двух стран послужит всестороннему развитию отношений между двумя народами. Пакистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана в вопросах, беспокоящих азербайджанский народ. В этом смысле особо следует подчеркнуть позицию братского Пакистана в связи с очередной агрессией Армении против Азербайджана, начавшейся с 27 сентября. Последняя резолюция, принятая Национальной ассамблеей Пакистана, является важной с точки зрения поддержки направленных на восстановление территориальной целостности мер Азербайджана против армянской агрессии.