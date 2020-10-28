Умер экс-премьер Турции Месут Йылмаз

После продолжительной болезни в одной из больниц Стамбула на 72-м году жизни умер бывший премьер-министр Турции Месут Йылмаз, пишут турецкие СМИ.

По завершении обучения в магистратуре одного из вузов Германии Месут Йылмаз в 1983 году вошел в правление новой партии «Отечества» (Anavatan). Впервые был избран в парламент от провинции Ризе. Занимал министерские посты в различных правительствах. После избрания Тургута Озала президентом в 1991 году возглавил партию «Отечество».

По итогам парламентских выборов 1995 года впервые занял пост премьер-министра в коалиционном правительстве.