Минюст создал информационную платформу «Карабах - это Азербайджан!»
Министерство юстиции Азербайджана создало информационную платформу «Карабах - это Азербайджан!» (http://www.justice.gov.az/categories/1148).
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста, данная платформа создана с целью информирования широкой общественности не только в Азербайджане, но и за его пределами об оккупационной политике Армении, совершении в отношении мирного населения Азербайджана террора, военных в том числе преступлений против человечности, направленных на попрание права каждого на безопасную жизнь, грубых нарушениях международных норм в области прав человека.
Данный ресурс охватывает содержательную, обновляемую информацию об обращениях президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева к народу Азербайджана, интервью главы государства с ведущими мировыми СМИ, выступления первого вице-президента Мехрибан Алиевой в социальных сетях и в СМИ, указы и распоряжения президента, а также новости об освобождаемых территориях, исторические документы о конфликте: Курекчайское, Гюлистанское, Туркменчайское мирные соглашения, фотогалерея исторических, культурных и религиозных памятников Карабаха и семи прилегающих регионов, другие материалы на азербайджанском, русском и английском языках. Платформа интегрирована с другими сайтами.