Грузия не разрешила депутатам Украины наблюдать за выборами

Тбилиси отменил разрешение на прилет около 30 народных депутатов Украины из трех фракций, которые должны были стать наблюдателями в ходе голосования на парламентских выборах в Грузии 31 октября, сообщила украинский нардеп из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"31 октября состоятся очередные выборы в парламент Грузии. Около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Поездка должна была состояться по приглашению "ЕНД" ("Единого национального движения"), ведущей оппозиционной партии. Однако сегодня ночью грузинская власть отменила разрешение на прием самолета из Украины", - написала Ясько в фейсбук, которую цитирует Интерфакс.

По ее словам, инцидент с блокировкой участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства: "Поэтому, призываю всех участников процесса, прежде всего, действующую власть, придерживаться европейских избирательных стандартов, законов и конституции", - отметила Ясько. По словам нардепа, такое решение вызывает сожаление, поскольку прозрачность избирательных процедур - основа демократии.

Ясько подчеркнула, что, несмотря на все, украинцы поддерживают грузинский народ и демократию в этой замечательной стране, а Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра.