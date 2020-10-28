Синоптики о погоде на завтра

В субботу, 31 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит на Апшероне ночью 14-18, днем 19-22, в Баку ночью 15-17, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

31 октября в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 10-14, днем 21-25, в горах ночью 6-11, днем 18-23 градуса тепла.

31 октября на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.