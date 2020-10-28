Переговоры по Карабаху в Женеве будут закрыты для прессы

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) провели в четверг в Женеве обмен мнениями об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в преддверии намеченной на сегодня встречи с главами МИД Азербайджана и Армении. Переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В четверг состоялась встреча сопредседателей Минской группы, а на сегодня запланирована встреча с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", - цитирует агентство свой источник, который подчеркнул, что эти мероприятия "закрыты для прессы".

По словам источника, на настоящий момент не известно, будет ли опубликовано по итогам дискуссий заявление.

Первоначально встреча Минской группы с главами МИД двух стран была запланирована на 29 октября, однако затем ее перенесли на 30 октября.