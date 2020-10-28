Армянские СМИ распространили очередную дезинформацию о якобы уничтожении склада боеприпасов Азербайджанской армии. Однако, разместив снятую с близкого расстояния видеозапись этого склада, противник в очередной раз уличил себя в фальсификации информации, сообщает Минобороны Азербайджана.

В действительности же ночью 29 октября подразделениями Азербайджанской армии был уничтожен расположенный на оккупированных территориях новопостроенный склад ракетно-артиллерийского вооружения армянских вооруженных сил.