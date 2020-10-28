Армяне обстреливают территорию Агдамского района

Вооруженные силы Армении вновь обстреляли территорию Агдамского района, cообщает Report.

Согласно информации, один из снарядов упал на жилой дом жительницы села Ахмедагалы Вафы Искендеровой.

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