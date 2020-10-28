Армяне обстреливают территорию Агдамского района
Вооруженные силы Армении вновь обстреляли территорию Агдамского района, cообщает Report.
Согласно информации, один из снарядов упал на жилой дом жительницы села Ахмедагалы Вафы Искендеровой.
Вооруженные силы Армении вновь обстреляли территорию Агдамского района, cообщает Report.
Согласно информации, один из снарядов упал на жилой дом жительницы села Ахмедагалы Вафы Искендеровой.
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