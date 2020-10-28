Встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху (представители РФ, Франции и США) проходит в Женеве, сообщил агентству «Интерфакс» дипломатический источник.

«В Женеве в настоящее время проходит встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — сказал источник.

По его словам, ранее состоялась встреча посредников с главой МИД Армении.

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В Женеве стартовала встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.