Yelo Bank оказал очередную поддержку армии Азербайджана Все для фронта! Все для победы!
Yelo Bank организовал очередную акцию в поддержку доблестной Азербайджанской армии, которая проводит успешные операции по освобождению наших земель от вражеской оккупации.
Во время предыдущей акции команда Yelo доставила на передовую теплую одежду, медикаменты и медицинские принадлежности, предназначенные для оказания первой помощи в полевых условиях и в военных госпиталях.
В этот раз теплая одежда, медицинские и бытовые принадлежности первой необходимости были доставлены на различные участки фронта.
В первые дни боевых действий Yelo Bank выделил Фонду помощи Вооруженным силам 100 тысяч манатов, также 50 тысяч манатов было выделено на поддержку участников боевых действий и их семей. Общая сумма поддержки составила 150 тысяч манатов.
В это сложное для всех время каждый из нас должен проявить солидарность и поддержать нашу армию.
Победа за нами! Карабах - это Азербайджан!