Все для фронта! Все для победы!

14:39

Yelo Bank организовал очередную акцию в поддержку доблестной Азербайджанской армии, которая проводит успешные операции по освобождению наших земель от вражеской оккупации.

Во время предыдущей акции команда Yelo доставила на передовую теплую одежду, медикаменты и медицинские принадлежности, предназначенные для оказания первой помощи в полевых условиях и в военных госпиталях. В этот раз теплая одежда, медицинские и бытовые принадлежности первой необходимости были доставлены на различные участки фронта.