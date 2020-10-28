Бои идут в Дашалты, под Шушой Минобороны Армении

Бои идут возле населенного пункта Карин Таг (Дашалты) в районе Шуши. Об этом сообщает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян со ссылкой на информационный центр т.н. «НКР».

Отметим, что населенный пункт Дашалты расположен всего в 5,6 километра от Шуши. Многие военные аналитики называют данный населенный пункт «воротами в Шушу».

Напомним, накануне лидер армянской военной элиты в Нагорном Карабахе генерал Аркадий Карапетян заявил, что Азербайджанская армия подошла к подступам Шуши. Главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян ранее также заявил, что Азербайджанская армия находится на расстоянии 5 километров от Шуши.

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