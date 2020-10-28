Рамин Гулузаде рассказал послу Пакистана о военных провокациях Армении

Министр поздравил посла с началом его дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов. В ходе встречи Рамин Гулузаде рассказал послу о недавних военных провокациях Армении против Азербайджана. Он также сообщил о жертвах среди мирного населения и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре в результате кассетной бомбардировки города Барда вооруженными силами Армении 28 октября.

В Баку состоялась встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде и новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Билалом Хайе.

Министр Рамин Гулузаде отметил, что в результате обстрелов баллистическими ракетами армянскими вооруженными силами Агдамского, Агджабединского, Тертерского, Геранбойского и Бардинского районов Азербайджана, городов Гянджа и Мингячевир, а также Хызинского и Абшеронского райоров, удаленных от зоны конфликта, с 27 сентября по сей день погиб 91 мирный житель, ранены 400 гражданских лиц, повреждено более 3 тысяч объектов граждапской инфраструктуры.

Рамин Гулузаде подчеркнул, что международное сообщество должно решительно осудить Армению за осуществляемые ею военные преступления и призвать ее воздерживаться от подобных действий.

В свою очередь посол Билал Хайе заявил, что Пакистан всегда поддерживал и впредь будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между двумя странами в области инноваций, высоких технологий и транспорта.