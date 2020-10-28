В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 1 022 новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщили сегодня, 30 октября, в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 480 пациентов больниц вылечились и были выписаны домой.

Десять пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 54 174 случая инфицирования коронавирусом, из них 42 996 человек вылечились, 718 человек скончались

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 10 460 человек.