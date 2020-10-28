И Карен Вртанесян призвал Пашиняна уйти в отставку
В последние дни многие известные общественно-политические деятели Армении выступили с требованием незамедлительной отставки правительства Никола Пашиняна. После публичного жесткого заявления экс-премьер-министра Армении Вазгена Манукяна известный армянский меценат Сергей Амбарцумян обратился с открытым письмом к главе армянского правительства. Российский олигарх армянского происхождения, констатируя, что армянская нация оказалась на краю бездны, попросил Н.Пашиняна оставить власть более опытному управленцу, которому доверяет Россия.
Опасения Манукяна и Амбарцумяна на фоне сокрушительных военных поражений в Карабахе и потери 6 районных центров, а также проникновения азербайджанских мобильных групп вглубь Карабаха, разделяет и известный армянский журналист и блогер Карен Вртанесян.
Главный редактор интернет-издания Razm.info на своей странице в фейсбуке указал на допущенные преступные ошибки правительства Н.Пашиняна. «Сейчас не время обсуждать эти ошибки публично. Но я согласен с требованием Вазгена Манукяна».
По словам известного журналиста, другого пути, кроме как отставки правительства Пашиняна, нет. Нет и времени. «Это последний шанс сохранить государство и нацию», - цитирует haqqin.az заявление К.Вртанесяна.