ООО «Азерпочт», действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, продолжает реализацию проекта «Письмо солдату», сообщает пресс-служба министерства.

На этот раз к проекту присоединились студенты Азербайджанской государственной морской академии ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» с целью еще выше поднять боевой дух нашей армии и оказать моральную поддержку военнослужащим.

В своих письмах студенты-моряки с гордостью рассказали о борьбе наших солдат за освобождение Карабаха, водружении трехцветного флага на наших исторических землях, освобожденных от оккупации. Они поблагодарили наших солдат за храбрость, проявленную в борьбе против ненавистного врага. В письмах также особо отмечалось, что победы нашей отважной армии, наносящей под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева непоправимый удар врагу, воспринимаются с большим энтузиазмом.

Отметим, что в рамках проекта «Письмо солдату» по сей день посредством около 1,5 тысячи почтовых отделений и центров обслуживания «Шебеке» нашим военнослужащим, проходящим службу на передовой линии фронта, отправлено более 10 тысяч писем.

ООО «Азерпочт» еще раз призывает граждан поддержать наших солдат и присоединиться к проекту «Письмо солдату»!