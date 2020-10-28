Путин обсуждает на Совбезе проблему Карабаха

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе, акции террористов в Европе, а также другие вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Обсуждалась ситуация в Закавказье с акцентом на развитие ситуации в Карабахе", - отметил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.