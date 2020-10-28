Лукашенко рассказал о планах оппозиции начать войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция планировала начать в стране войну изнутри. Об этом пишет БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война — это не та война, которая была, что она начиналась с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть для того, чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали», — сказал он во время представления нового министра внутренних дел.

По словам президента, вся история Белоруссии была соткана из подобных событий, и даже пожестче. Лукашенко вспомнил о Великой Отечественной войне, отметив, что тогда «нацмены» стали на сторону «кровавого фашизма», а сегодня «оправдываются, что они таким образом хотели получить независимость».