Семьям шехидов и инвалидам карабахской войны Министерством труда и социальной защиты населения переданы 22 дома, построенные в Зардабском, Имишлинском, Гейчайском и Кюрдамирском районах, сообщает пресс-служба Министерства.

В мероприятии по этому случаю в селе Чаллы Зардабского района принял участие председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов.

Было отмечено, что одним из приоритетов социальной политики президента Ильхама Алиева является забота о социально уязвимых группах населения, и с каждым годом расширяются программы соцзащиты указанной категории граждан.

По поручению главы государства в 2020 году семьям шехидов и ветеранам планируется предоставить 1 500 домов и квартир, что станет рекордом. С начала года им уже передано 710, а в целом - 8 298 квартир и домов.