В матче 9-го тура чемпионата Словакии армянский футболист Ваган Бичахчян, выступающий за клуб «Жилина», празднуя гол, продемонстрировал майку с надписями на английском и армянском языках в поддержку армянских солдат.

В связи с этим АФФА направила письмо в Футбольную ассоциацию Словакии, в котором было отмечено, что, согласно действующим правилам, озвучивание или демонстрация политических лозунгов во время футбольных матчей запрещены.

Сегодня АФФА получила ответ от коллег из Словакии. В письме говорится, что после обращения АФФА Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Словакии рассмотрел данный вопрос и в отношении Бичахчяна применена дисциплинарная санкция в виде предупреждения.

Напомним, что ранее сотрудница УЕФА Моника Мхитарян (сестра футболиста Генриха Мхитаряна) у себя в социальной сети поделилась ложной информацией, касающейся оккупированных территорий Азербайджана. По итогам обращения АФФА в УЕФА Европейский футбольный союз начал расследование, в результате чего Мхитарян была вынуждена удалить публикации из соцсети.