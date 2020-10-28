Одним из тех, к кому обращаются журналисты с просьбой прокомментировать происходящее, является известный российский военный обозреватель Василий Кашин. Публикуем его точку зрения, высказанную по поводу особенностей войны за Нагорный Карабах .

За военными действиями Азербайджана по освобождению оккупированных территорий следят не только политики, дипломаты и СМИ многих стран. Именно события последнего месяца привлекают внимание военных экспертов, аналитиков и обозревателей. Несомненно, война нового времени, как ее называют «войной XXI века», дает повод для размышлений специалистов о методах и прогнозах ее ведения.

- Самой большой проблемой для армян являются барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе израильского производства, с которыми связано подавление армянской ПВО. Это сложные высокотехнологичные аппараты. Вместе с тем есть и более простые, дешевые всевозможные модели. С их работой связана очень значительная часть тяжелых армянских потерь.

Например, турецкий «Байрактар» - это относительно простой, не слишком высокотехнологичный или продвинутый, но вместе с тем довольно эффективный разведывательно-ударный беспилотник.

У него, возможно, нет некоторых высокотехнологических возможностей, которые есть, например, у новейших американских и китайских ударных беспилотников, но он вполне отвечает тем задачам, для которых создавался. Важным аспектом того, что Азербайджан может применять беспилотники успешно, а Армения не может этого, является и разница между двумя странами в сфере ПВО. Средства противовоздушной обороны, которые доступны Азербайджану, гораздо современнее и мощнее и лучше интегрированы, чем все что есть у Армении.

- Армения посчитала, и громко заявила, что сбила 230 азербайджанских дронов за месяц войны.

- Это прежде всего заявление одной из воюющих сторон об ее успехах. К ним надо относиться с сомнением. Во-вторых, дроны — это расходный материал, там нет человека. Поэтому потеря дрона должна оцениваться исходя из сравнения с эффектом его применения.

Некоторые типы дронов и барражирующих боеприпасов очень дешевые. То есть, если «Байрактар» - это верхняя часть ценового диапазона для такой техники, и он стоит несколько миллионов долларов, то барражирующие боеприпасы стоят десятки тысяч долларов. Скажем, как стоит машина среднего класса. Ну, вполне возможно, что армяне что-то сбивают.

Вопрос в том, сколько их есть у Азербайджана и сколько армяне насбивают до того, как дрон нанесет свой удар или будет применен для корректировки огня, целеуказания.

Есть ли в России подобное вооружение?

- У нас есть отставание, но оно преодолевается. Отставание связано с тем, что мы пропустили 90-е годы, а это был ключевой этап для развития данной военной техники. Мы пропустили его из-за отсуствия денег в 90-е и начале 2000-х. Затем был принят ряд ошибочных решений по организации работ. В итоге наша ситуация выглядит следующим образом: мы обеспечиваем себя хорошо разведывательными тактическими беспилотниками для обеспечения целеуказания для ракетных войск и артиллерии. У нас их много, они активно применяются в боевых условиях в Сирии. Они фиксировались и в других горячих точках, включая восток Украины, и так далее. Уже наработан большой опыт их применения.

Мы очень сильно отстали в создании разведывательно-ударных беспилотников. Только сейчас запущен в производство первый такой отечественный аппарат - «Орион».

Первый комплекс, серийный, уже получен министерством обороны. То есть только сейчас мы начинаем их применять, хотя, если будет устойчивым производство «Орионов», они все же будут помощнее и продвинутее, чем турецкие «Байрактары».

Важно также отметить, что Турция производит их, опираясь целиком на импортные компоненты. В «Байрактаре» турецкой является разработка — конструкция и планер, а двигатель, вся электороника, вся оптика — импортные. «Орион» все-таки в серийном облике будет состоять из отечественных компонентов. Там на первых версиях были установлены импортные двигатели, но сейчас вроде бы и двигатель должен быть отечественным. Это большая разница. Именно то, что мы стремились опираться на отечественные компоненты, также сильно задерживало процесс. Сейчас появляются шансы преодолеть это отставание от других стран.

- Если учитывать военное оснащение Армении и Азербайджана, а также нынешний расклад сил, может ли Армения в принципе получить какую-то приоритетную ситуацию, больше возможностей и потеснить Азербайджан? Или нет, и без дополнительной помощи она не справится?

- Армения — это страна, у которой военный бюджет был на протяжении последних двух десятилетий меньше азербайджанского в 3-5 раз. Были периоды, когда Азербайджан тратил на оборону больше, чем весь госбюджет Армении. Оснащение ее вооруженных сил крайне бедное. Армяне, в принципе, пытались как-то успевать. Да, у них есть даже собственные беспилотники «Крунк», но из-за общей бедности они производили их очень мало.

У них очень слабое, бедное ПВО. Каких-то шансов переломить ситуацию, нанести удар, на данный момент не видно.

Видимо, вся их стратегия строится на том, чтобы максимально замедлить азербайджанское наступление, нанести по возможности тяжелые потери, чтобы Азербайджан под влиянием негативных политических факторов, усталости населения, наконец начал искать перемирия. На большее они едва ли могут рассчитывать.