Госкомиссия: «Армения отказалась передавать тело Мелкумяна его семье»
Азербайджанская сторона 29 октября при посредничестве МККК хотела передать Армении 84-летнего Мишу Мелкумяна, состояние здоровья которого ухудшилось в результате того, что армяне оставили его в беспомощном состоянии в поселке Гадрут и он долгое время оставался без воды и еды. Но противоположная сторона проявила нечеловеческое отношение и отказалась принять М.Мелкумяна. Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
В сообщении отмечается, что М.Мелкумян, страдавший хронической ишемией сердца, почечной недостаточностью, пневмонией, пролежнями и другими тяжелыми заболеваниями, был немедленно госпитализирован, были проведены все необходимые медицинские процедуры, направленные на улучшение состояния его здоровья, и задокументированы в надлежащем порядке.
Тяжелое состояние Мелкумяна подтвердили и врачи-специалисты МККК. Несмотря на принятые меры, ночью 30 октября Мелкумян скончался, и эпикриз его болезни был представлен МККК.
Несмотря на достижение предварительной договоренности о передаче его тела при посредничестве МККК и проведение азербайджанской стороной всех организационных работ, Армения в очередной раз проявила неуважение к нормам международного гуманитарного права и отказалась принять тело М.Мелкумяна, передать его членам семьи покойного, проживающим в этой стране.
Попытки представить М.Мелкумяна как пленного являются составной частью кампании лжи, проводимой Арменией для сокрытия своих нечеловеческих действий.