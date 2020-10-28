Госкомиссия: «Армения отказалась передавать тело Мелкумяна его семье»

Азербайджанская сторона 29 октября при посредничестве МККК хотела передать Армении 84-летнего Мишу Мелкумяна, состояние здоровья которого ухудшилось в результате того, что армяне оставили его в беспомощном состоянии в поселке Гадрут и он долгое время оставался без воды и еды. Но противоположная сторона проявила нечеловеческое отношение и отказалась принять М.Мелкумяна. Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В сообщении отмечается, что М.Мелкумян, страдавший хронической ишемией сердца, почечной недостаточностью, пневмонией, пролежнями и другими тяжелыми заболеваниями, был немедленно госпитализирован, были проведены все необходимые медицинские процедуры, направленные на улучшение состояния его здоровья, и задокументированы в надлежащем порядке.