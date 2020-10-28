Поддержка жителям Барды от Bakcell

Так, все абоненты Bakcell, проживающие в Барде, получили 100 бесплатных минут для звонков по всем направлениям внутри страны и 100 бесплатных SMS от компании.

Чтобы поддержать жителей Барды, пострадавших от ракетных атак Армении, Bakcell пополнила баланс своих абонентов, проживающих в этом городе.

Следует отметить, что, грубо нарушая все нормы и принципы международного права, а также требования объявленного гуманитарного перемирия, вооруженные силы Армении намеренно наносят удары по гражданскому населению Азербайджана, нанося ракетные и тяжелые артиллерийские удары по городам районам нашей страны, находящимся далеко за пределами зоны боевых действий.

Bakcell выражает свои глубочайшие соболезнования семьям граждан, погибших в результате армянского террора в Барде и других городах и регионах страны, и желает скорейшего выздоровления нашим раненым соотечественникам.

Карабах - это Азербайджан!