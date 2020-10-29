Минобороны показало еще одно освобожденное село видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеорепортаж из освобожденного села Худаферин Джебраильского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеорепортаж из освобожденного села Худаферин Джебраильского района.
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