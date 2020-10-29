Один из попавших в плен армянских военнослужащих Ховсеп Араратович Сахакян оказался религиозным деятелем.

Сахакян признается, что был пастором церкви адвентистов в Гюмри и, несмотря на свои протесты, был доставлен на оккупированную территорию Азербайджана и привлечен к участию в боях в Губадлинском районе.

Ховсеп Сахакян известен своими религиозными проповедями, видеоматериалами о религиозных обрядах, распространяемыми на Youtube и в других социальных сетях.