Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
30 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, глава государства сообщил, что наш народ опечален известием о землетрясении, произошедшем в Эгейском регионе Турции.
Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня, как и всегда, наш народ поддерживает дружественную и братскую Турцию и что Азербайджан готов оказать братской стране всяческую помощь.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность главе азербайджанского государства за телефонный звонок и проявленное внимание.