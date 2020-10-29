Пашинян дал добро: Тер-Петросян и Кочарян летят в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал добро на визит экс-президентов Армении Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна в Москву для проведения переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворкян.

По ее словам, ранее бывшие лидеры карабахских сепаратистов Аркадий Гукасян и Бако Саакян обратились к Николу Пашиняну и сообщили, что Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят отправиться в Москву для встречи с представителями российской элиты и обсуждения решений сложившейся ситуации.

«Премьер-министр Никол Пашинян согласился с этим предложением, подчеркнув, что не может быть никаких препятствий для этой инициативы», - сказала Геворкян.