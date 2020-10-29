Турция и Греция готовы помочь друг другу после землетрясения

По меньшей мере четыре человека погибли, 120 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД).

Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению домов в провинции Измир. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на местные власти. По его данным, десять домов были разрушены в районе Байраклы в городе Измир. Разрушения есть также в измирском районе Борнова. Ущерб также нанесен некоторым постройкам в курортном городе Кушадасы, который находится в 100 км от Измира.

В то же время главы МИД Турции и Греции выразили готовность стран оказать помощь друг другу после землетрясения в Эгейском море. Об этом сообщили в турецком МИД.

"Глава МИД Греции Никос Дендиас позвонил нашему министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу и выразил сочувствие в связи с произошедшим в Измире землетрясением. Оба министра договорились, в случае необходимости, о взаимной помощи и поддержке", - сказал источник РИА Новости. Он добавил, что стороны также договорились оставаться на постоянном контакте.