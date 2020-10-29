И в Кувейте объявили бойкот французским товарам

В Кувейте в знак протеста против антиисламской риторики французских властей и публикации оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда начата кампания по «бойкоту французских товаров и продвижению товаров турецкого производства». Об этом пишет интернет-портал «ИноСМИ» со ссылкой на турецкое издание Türkiye.

В информации отмечается, что в целях бойкотирования французской продукции пользователи соцсетей в Кувейте создали хэштег «Замени французские товары турецкими». Кувейтские активисты распространили фотографии французских товаров, широко используемых в стране, и опубликовали список наименований турецкой продукции, которыми их можно заменить.

В соцсетях сообщается, что к кампании по бойкоту французской продукции присоединились ведущие магазины и торговые точки страны. Союз потребительских кооперативов Кувейта, в который входят более 70 розничных сетей, сообщил, что с 23 октября с их прилавков убираются все французские товары, пишет турецкое издание.

Министр иностранных дел Кувейта Ахмед Насер аль-Мухаммед ас-Сабах ранее предупредил посла Франции в Кувейте Анн-Клэр Лежандр, что Франция должна прекратить нападки на религии в своих высказываниях. Ас-Сабах констатировал, что его страна выступает против политики, связывающей ислам с терроризмом.