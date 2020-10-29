В Армении зэков отправляют воевать в Карабах

В Армении более десятка заключенным под стражу изменили меру пресечения, они отправятся на фронт, заявила пресс-секретарь генпрокуратуры страны Аревик Хачатрян, сообщают армянские СМИ.

"По состоянию на 28 октября мера пресечения в отношении 12 арестованных была изменена, еще четверо отбывающих наказание освобождены условно-досрочно. Все они отправятся добровольцами на фронт", - отметила Хачатрян.

Sputnik Армения пишет, что заявления написали несколько десятков заключенных. В основном это бывшие сотрудники силовых ведомств, отбывающие сроки за коррупционные и иные преступления. Некоторые имеют опыт боевых действий в первой карабахской войне.