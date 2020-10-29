Землетрясение в Турции вызвало цунами видео
Землетрясение магнитудой 6,6, произошедшее в провинции Измир на западе Турции, вызвало цунами. Турецкий канал TRT Haber показал кадры с небольшим цунами.
Улицы в Сеферихисаре, наиболее пострадавшем городе провинции Измир, захлестнуло морской водой примерно на метр. В видео видно, как по улицам, доходя до витрин магазинов и выше, течет вода. Поток снес не только стулья из уличных кафе, но и более «стационарные» вещи вроде ларьков и металлических конструкций. Смыло волной и яхты, пришвартованные в местной марине.