«Новая команда вселяет большие надежды на будущее банка»

Председатель правления Yelo Bank Николоз Шургаиа уходит с занимаемой им должности. Это решение связано с завершением контракта между банком и Н. Шургаиа.

«Это был очень интересный период для меня. Вместе мы смогли добиться многого. Банк продолжает процесс обновления - Yelo меняется в концепции яркого банкинга во главе с командой, которая сформировалась за последние два года. Я убежден, что эта команда сможет успешно завершить процесс цифровой трансформации и вывести банк на совершенно новый уровень», - сказал Николоз Шургаиа.

Обязанности председателя правления временно будет исполнять член правления и старший директор банка по финансам Эмиль Душдуров.

Э. Душдуров - опытный финансист, имеющий 15-летний опыт работы в различных финансовых институтах. Прежде чем присоединиться к команде Yelo, он проработал аудитором и финансовым консультантом во всемирно известных международных компаниях, таких как Deloitte и KPMG. На сегодняшний день является членом Британской ассоциации сертифицированных бухгалтеров (ACCA), имеет степень бакалавра Государственного экономического университета.