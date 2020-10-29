“Владимир Путин не сказал ничего нового участникам Валдайского клуба о карабах ском урегулировании. На заседании принимали участие специалисты, эксперты и ученые, которые профессионально занимаются этой проблемой. Путин высказал позицию России, в этом нет ничего нового”, - сказал в интервью “Грапарак” директор института Кавказа, известный эксперт Александр Искандарян. Как сообщает haqqin.az, А.Искандарян принимал участие на заседании Валдайского клуба, на котором В.Путин сделал свое первое заявление по карабах ской проблеме.

По словам А.Искандаряна, политика России в отношении Армении и Азербайджана заключается в том, что Москва не делает выбор в пользу той или иной страны. Политолог призвал армянское общество осознать эту истину. Азербайджан интересует Россию, также как и Армения. По-разному, в разных масштабах, но обе эти страны ей интересны. Выбор в пользу одной из стран означает потерю для России другого государства. А если Россия сделает окончательный выбор, то потеряет обе страны. Если Россия сделает явный выбор в пользу армянской стороны и выступит на стороне Армении, то Азербайджан полностью перейдет под влияние Турции. И Россия навсегда потеряет Азербайджан.

По мнению эксперта, и Турция не хочет терять Армению․ В стратегическом плане Турция будет конкурировать с Россией за свои интересы в Армении.

Характеризуя перспективу активизации переговорного процесса, А.Искандарян с сожалением отмечает, что сторонам не удалось достичь даже гуманитарного перемирия. Что касается предметных переговоров в рамках Минской группы, то А.Искандарян считает, что в 2011 году после Казани переговоры между Азербайджаном и Арменией фактически прервались. Не было никаких попыток урегулирования, а теперь стало еще хуже, - констатирует политолог.

При любом раскладе эксперт прогнозирует ухудшение ситуации в переговорном процессе: “Многое придется начать с нуля, если предоставится и для этого возможность”.

Комментируя ожидания в армянском обществе относительно роли России в карабахском урегулировании, А.Искандарян определяет эти ожидания как чрезмерно завышенные. Россия – глобальная держава, которая решает многие геополитические проблемы от Крыма до Северного Кавказа, от Ливии до Закавказья. По его словам, Россия относится к карабахскому конфликту гораздо с более широкой призмы, чем это кажется армянскому обществу.

А.Искандарян также прокомментировал возможность вовлечения России в конфликт на основе обращения лидера карабахских сепаратистов Владимиру Путину: “Россия, как и любая другая страна, предпринимает серьезные действия, когда считает, что это касается ее интересов. Россия не реагирует только потому, что кто-то обратился к ней с письмом. Представьте себе, что завтра Николу Пашиняну поступит письмо от главы какого-то непризнанного государства в мире. Как отеагирует Пашинян? Он примет решение исходя из интересов Армении. Есть ли интересы Армении в Абхазии или в Косово?”

А.Искандарян исключил вероятность вмешательства России в нынешнюю карабахскую войну.