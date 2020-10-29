Бени Ганц: Израиль готов оказать немедленную помощь Турции

Министр обороны Государства Израиль Бени Ганц поручил ЦАХАЛ подготовиться к оказанию экстренной помощи Турции из-за серьезного ущерба, нанесенного этой стране, особенно в районе Измира. Об этом сообщает израильское издание «Детали».

«Израиль готов оказать немедленную помощь пострадавшим от землетрясения районам Турции. Наша страна всегда протягивает руку помощи всем пострадавшим от стихийных бедствий. Мы готовы выслать спасателей и врачей, которые будут работать в полевых госпиталях и в местах разрушений», - заявил израильский министр обороны.