Обнародованное недавно посредством социальных сетей письмо Пашиняна генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу от 13 мая прошлого года стало еще одним свидетельством несостоятельности премьера как руководителя страны и в целом государственного деятеля. В послании Пашинян сообщает о своем намерении кардинально изменить внешнюю политику Армении, отказавшись от прежних военных партнеров страны. Учитывая, что Армения является членом другого военного блока – ОДКБ, такое заявление противоречит и всем международным законам, и просто человеческой порядочности. Если глава государства действительно решил вывести свою страну из какой-либо военной организации, он в первую очередь должен уведомить об этом именно эту организацию. В противном случае это означает откровенное предательство по отношению к союзникам.

Армянская общественность всё более приходит к убеждению, что прямую ответственность за провал страны в новой карабах ской войне несет глава государства - премьер-министр Никол Пашинян.

Пока официальной реакции или опровержения на эту публикацию от Еревана не последовало, однако уже вызвало возмущение общественности.

Помимо прочего, в послании Пашиняна Столтенбергу содержится и просьба силами НАТО помочь в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Глава армянского правительства, известный ставленник и преданный вассал клики Сороса, настаивает на необходимости разрубить наконец «этот многовековой гордиев узел».

Между тем стало известно, что неофициальная беседа на тему смены партнеров и решения вопроса Карабаха состоялась еще в январе прошлого года, а в указанном майском письме речь идет уже об определенных условиях и обязательствах. Предлагаются даже возможные сценарии развития ситуации в стране в случае вывода армянских войск с оккупированных территорий. Разумеется, на условиях Армении и в пользу ее интересов. И вот тут-то без НАТО никак не обойтись, здесь альянс, по мнению Пашиняна, должен сказать свое веское слово.

Давно не скрывая своего предпочтения Запада России, Сороса Путину, а Брюсселя Москве и предвидя гнев оппозиционных ему политических сил, в преодолении протеста которых он рассчитывает на Североатлантический блок и лично Столтенберга, армянский премьер так представляет свой план:

«Основным препятствием для сближения Армении с НАТО является присутствие армянских войск на спорных территориях с Азербайджаном. В рамках плана по выводу и эвакуации армянских войск из зоны конфликта на всенародный референдум будет вынесен вопрос о контроле Азербайджана над спорными территориями и целесообразности дальнейшей поддержки Ереваном Нагорного Карабаха. Несомненно, такая инициатива вызовет негативную реакцию у большинства армянского народа и протесты со стороны специальных групп, находящихся под нашим контролем, с целью дестабилизации страны и создания убедительного предлога для вывода войск из Нагорного Карабаха. Мы просим вашей помощи, чтобы убедиться, что Карабах, в свою очередь, обеспечивает выполнение Азербайджаном своих обязательств по получению контроля над более чем 50% Нагорного Карабаха. Как подтвердило руководство Армении, остальная часть Нагорного Карабаха будет нейтральной серой зоной с возможностью получения автономии».

Ох, не простят Пашиняну в Армении такое предательство идеалов нации, которую веками убеждали в некой исключительности и постоянном преследовании врагами. Как так – только заполучили чужие земли, сделали шаг в направлении «Армении от моря и до моря», как снова отдавать?! Обращения к политическому и военному противнику не простят и исторические союзники, с рук которых много лет кормилась «великая нация». Так, может, Пашинян не предпринимал никаких усилий для укрепления армии, поскольку рассчитывал, что новые друзья сразу впишутся за него?

Но от потенциальных союзников пока даже слов поддержки не последовало, а партнеры по ОДКБ отделываются формальными призывами к миру, ехидно между тем взирая, - ну, как ты там, Пашинян, где твой Сорос, где твои западные защитники?! Вот она – цена предательства и лукавства.

А ведь для него все еще впереди: после несомненной победы Азербайджана Никол Пашинян как военный преступник наверняка окажется на скамье Гаагского трибунала.

P.S. Указанный документ прилагается, а в подлинности подписи Пашиняна под ним можно убедиться по некоторым межгосударственным соглашениям.