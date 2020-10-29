Кочарян в Москву не поедет. У экс-президента обнаружили коронавирус

С Н.Пашиняном в Москве не изъявили желание вести переговоры, и все его попытки убедить Кремль в необходимости вмешательства в карабах скую войну под предлогом так называемой «антитеррористической операции» натолкнулись на противодействие российских политических кругов.

Как сообщила ранее пресс-секретарь армянского премьер-министра Никола Пашиняна Мане Геворкян, глава правительства предоставил мандат двум бывшим экс-президентам Армении Левону Тер-Петросяну и Роберту Кочаряну для ведения переговоров с российской политической элитой о дальнейшей судьбе Нагорной части Карабах а.

Пашинян отдал мандат на ведение переговоров в первую очередь, близкому другу Москвы и лидеру «русской партии» в Ереване – экс-президенту Роберту Кочаряну.

Однако, как стало известно haqqin.az, визит Р.Кочаряна в Москву отложен. У экс-президента сегодня обнаружили коронавирус. И принято решение об его изоляции.

Сможет ли Тер-Петросян, больше известный после кровавых событий 2008 года в качестве прозападного политика, взять на себя миссию главного переговорщика с Кремлем, вызывает множество вопросов. Предвыборная платформа Тер-Петросяна была построена на концепции выдавливания российских интересов из Южного Кавказа.

В Москве Тер-Петросяна никогда не считали «своим». Ведь именно с помощью российского ВПК Р.Кочарян в союзе с бывшим министром обороны Вазгеном Саркисяном и шефом спецслужб Сержем Саргсяном и осуществили госпереворот в Армении в 1998 году, сместив Л.Тер-Петросяна с поста главы армянского государства, обвинив в предательстве интересов армянского народа и попытке сдачи Карабаха.