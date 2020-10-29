Премьер Греции позвонил Эрдогану

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в Эгейском море. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Только что я позвонил президенту Эрдогану, чтобы принести соболезнования в связи с трагической гибелью людей из-за землетрясения, которое затронуло обе страны. Какими бы ни были наши разногласия, бывают времена, когда нашим людям нужно держаться вместе", - говорится в сообщении.