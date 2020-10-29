Тысячи парижан бегут из города из-за карантина фото
Десятки тысяч парижан ночью устроили огромные пробки на дорогах в попытке покинуть столицу в преддверии закрытия страны на общенациональный карантин, который вступил в действие с полуночи 30 октября. Об этом сообщает Daily Mail.
Накануне объявления локдауна парижане опустошали супермаркеты и стояли в больших очередях в парикмахерские.
По словам министра здравоохранения Франции, до миллиона человек в стране могут заболеть COVID-19.
Жесткие ограничительные меры, о которых объявил во вторник президент Эммануэль Макрон, вступили в силу в полночь с четверга на пятницу. Людям предписано оставаться дома, за исключением поездок на работу и с работы и по жизненной необходимости. Перед каждой вылазкой необходимо заполнить особую электронную форму. Такой режим продлится весь ноябрь.